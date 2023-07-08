Almanların gözü Atilla Szalai'de. Arda Güler'den sonra o da mı ayrılacak

Gelecek sezona İsmail Kartal ile hazırlanan Fenerbahçe'de transferin nabzı bir hayli yükseklerde geziyor.

SZALAİ AVRUPA'NIN RADARINDA

Sarı Lacivertliler'de Dzeko ve Ryan Kent transferlerinin ardından yapılan satışlar da kulüp kasasını hareketlendirdi. Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından Atilla Szalai de Avrupa'nın radarına düştü.

ALMANLAR MACAR STOPERİN PEŞİNDE

TRT Spor'un haberine göre; Bundesliga takımlarından Union Berlin ve Hoffenheim, Macar stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun düşük bir bedelle takımdan ayrılmasını istemiyor. Sarı lacivertliler, pazarlıklara 15 milyon euro ile başlayacak.

GENÇ YILDIZIN TEMSİLCİSİ KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYOR

İki kulübün, tekliflerini belirlenen bedele yaklaştırmaları halinde görüşmeler hız kazanacak. Rusya kafilesinde yer alan oyuncunun temsilcisi, her iki tarafla da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Union Berlin ve Hoffenheim’ın önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atması bekleniyor.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Szalai,tüm kulvarlarda 52 maça çıktı. Macar stoper Szalai, toplamda 3 gol kaydetti, 2 asist yaptı.