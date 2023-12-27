Almanya 2023'te silah ihracatında rekor kırdı

Kaynak: AA
Almanya 2023'te silah ihracatında rekor kırdı
Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl 11,71 milyar euroya ulaşarak rekor kırdı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Sol Partinin soru önergesine cevap veren Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin bu yıl (1 Ocak-12 Aralık) yaklaşık 11,71 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Böylece Almanya'nın 2023'te silah ve askeri malzeme satışı rekor kırmış oldu. Bundan önceki yıl, Berlin'in silah ve askeri malzeme satışında 9,35 milyar euro ile yaşanmıştı.

Bakanlığın yanıtına göre, bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat sattığı ülke, Rusya ile savaş hali devam eden Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 4,15 milyar euroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Alman hükümeti, bu yıl yüzde 90'ı NATO ülkelerine ve Avrupa Birliği’ne (AB) olmak üzere 6,15 milyar euroluk silah ve 5,57 milyar euro askeri malzeme satışına onay verdi.

Almanya'da silah ihracatı kontrolleri söz konusu olduğunda, Ukrayna, Japonya, Avustralya veya Güney Kore ve NATO ülkeleriyle aynı veya benzer şekilde muamele görüyor.

Alman hükümeti, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi diğer üçüncü ülkeler için de 1,76 milyar euro değerinde silah ihracatına izin verdi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığının 8 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı, 10 ayda yaklaşık 10 kat artarak 303 milyon euroya çıktı. İsrail-Filistin çatışmasının başlamasıyla birlikte ilk birkaç haftada federal hükümet, İsrail'den gelen 185 başvuruyu onayladı.

ALMANYA BU ALANDA ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK İHRACAT RAKAMLARINA İMZA ATIYOR

Almanya'da 2021'de silah ihracatına kısıtlamalar getirme vaadiyle iktidara gelen hükümet, ülke tarihinin en büyük ihracat rakamlarına imza atmaya devam ediyor.

Ukrayna olmasa bile Alman hükümeti bu yıl 7 milyar euronun üzerinde silah ve askeri malzeme ihracatını onayladı. Angela Merkel yönetimindeki eski hükümet döneminde bu ihracat seviyesi sadece üç kez aşıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Almanya'yı, askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasının ardından Almanya.2nın NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyacaklarını duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla donatılması için 100 milyar euroluk ek fon açıklamıştı.

Almanya'da tüm yılı kapsayan silah ihracatı oranının ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.

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