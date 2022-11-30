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Almanya Başbakanı: NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'nın nükleer tehditleri karşısında NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 22:19
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Almanya Başbakanı: NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı var

Almanya Başbakanı: NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı var
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Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuşan Scholz, "Rusya'nın sorumsuz nükleer söylemini çok ciddiye alıyoruz. Ancak bunun bizi korkutmasına da izin vermiyoruz." dedi.

Scholz, nükleer bir savaşın asla gerçeğe dönüşmemesi gerektiğini vurgulayarak "Rusya gibi devletler tehdit potansiyellerinin bir parçası olarak nükleer silahlara sahip oldukları sürece, NATO'nun inandırıcı bir caydırıcı potansiyele ihtiyacı var. Başka türlüsü bizi şantaja açık hale getirir" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını savunan Scholz, NATO ülkelerinin topraklarını korumak için Almanya'nın daha fazla çaba göstereceğini açıkladı.

Scholz, Alman hükûmetinin silahlı kuvvetler için ayrılan 100 milyar euroluk özel fondan ilk ihalelerin aralıkta verilmesinin planladığını belirterek "F-35 alımı, Puma piyade savaş aracının güçlendirilmesi ve kar motosikleti tedariki için ilk alım sözleşmelerini bu yıl tamamlamak istiyoruz" dedi.

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