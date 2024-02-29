Almanya Başbakanı Scholz: Ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim

Kaynak: İHA
Almanya Başbakanı Scholz: Ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'na işaret ederek, "Ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medyadan hesabından bir video mesaj paylaştı.

NATO'nun Ukrayna’da devam eden savaşın bir tarafı olmadığını ve olmayacağını belirten Scholz, "Bu böyle kalacak. savaşın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Tüm müttefiklerimizle bu konuda hemfikiriz." dedi.

Scholz, "Açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse; Almanya Başbakanı olarak, ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim. Askerlerimiz buna güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya desteği artıracaklarını da dile getiren Almanya lideri, Ukrayna’nın hava savunması için acilen daha fazla mühimmata ve silahlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 Şubat'ta ülkesinde düzenlenen ‘Ukrayna'ya destek’ konulu konferansın kapanışında "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Macron ayrıca, Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında bir fikir birliğinin olmadığını ama bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.

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