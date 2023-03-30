İşte yeni şartlar. Almanya binlerce Türk'e kaplarını açtı

Hürriyet'in haberine göre, Almanya’da hükümet, iş gücü göçünün önündeki bürokratik engelleri ortadan kaldırarak iş piyasasında oluşan nitelikli eleman açığını hızla kapatmak amacıyla yabancı işçilerin Almanya’ya daha kolay gelebilmesinin önünü açacak yasa tasarısını onayladı.

Dün Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tasarı, Almanya’yı yabancı kalifiye elemanlar için daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni yasa kapsamında Almanya’ya gelecek olanların ülkelerinde aldıkları meslek diplomaları veya sertifikaların denkliğinde kolaylık sağlanacak.

AB dışı ülkelerden gelecek olanlarda, ülkelerinde bir dalda meslek eğitimini tamamlamış ve o alanda en az iki yıl çalışmış olma koşulu aranacak. Bu kişiler diploma veya sertifika denkliğini Almanya’ya geldikten sonra yaptırabilecek.

Yasa kapsamında Almanya’ya gelmek isteyenlere, puanlama sistemine dayalı ‘Fırsat Kartı’ olarak tanımlanan bir belge verilecek. Bir yıl geçerli olacak bu belgeyle Almanya’ya gelip iş aramak mümkün olacak.

‘Fırsat Kartı’ ile Almanya’ya gelenler, mesleki niteliğine uygun iş bulana dek asgari düzeyde geçimini temin etmek üzere haftalık 20 saati geçmeyen geçici işlerde çalışabilecek.

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında yeni yasayla ilgili bilgi veren Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), “Bugün bir ekonomi merkezi olan Almanya için çok güzel bir gün. Acilen ihtiyaç duyduğumuz vasıflı personelin ülkeye kazandırılması için gerekli temelleri atıyoruz. Almanya uzun zamandır bir göç ülkesiydi. Şimdi nihayet, modern bir göç yasası oluşturma fırsatı bulduk” dedi.

PUAN SİSTEMİ VE FIRSAT KARTI

İçişleri Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa, iş gücü piyasasına yabancı ülkelerden nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmayı amaçlıyor. Böylece uzun süredir kalifiye eleman bulmakta zorlanan şirketler, yabancı uzmanları daha kolay istihdam edebilecek.

Alman makamlarının açıkladığı verilere göre nitelikli çalışan açığı 2022 yılında 1 milyon 980 binden fazla. Yaşlı ve çocuk bakımı, bilişim, el sanatları, KOBİ’ler ve sanayi dahil olmak üzere pek çok alanda vasıflı eleman açığı var.

Yasa, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi alanlarda kolaylaştırmaların yanı sıra, puan sistemine dayalı bir ‘Fırsat Kartı’ uygulamasını da içeriyor. Puan sayısı hesaplanırken dikkate alınan kriterler arasında dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantı yer alıyor.

‘Fırsat Kartı’ Almanya’ya gelen nitelikli kişilere deneme amaçlı çalışma ve ikincil iş yapma olanağı da tanıyor. Ayrıca Almanya’da eğitim amacıyla bulunan yabancıların oturma izinlerinin çalışma iznini de kapsayacak şekilde değiştirilmesi de kolaylaştırılacak.

Koalisyon ortağı FDP milletvekili Ann-Veruschka Jurisch, “Yıllar süren çabaların ardından Almanya nihayet Kanada modeline dayalı bir puan sisteminin olduğu modern bir göç yasasına kavuşuyor” dedi.

YASA TÜRK VATANDAŞLARINI ŞOK EDECEK

Almanya’da iş gücü göçünü düzenleyen yasa ile birlikte yeni bir vatandaşlık yasası da gündemde. ‘Fırsat Kartı’ uygulaması kapsamında gelecek olanlara vatandaşlık hakkının tanınması da planlanıyor.

Tasarıda, “İyi entegre olmuş ve iyi niteliklere sahip kişilerin Alman vatandaşı olmaları da sağlanmalıdır” ifadelerine yer verilirken, İçişleri Bakanı Faeser, “Vasıflı eleman göçü ve modern vatandaşlık yasası birbirinin parçasıdır” dedi.

Faeser’in ‘Nitelikli İşgücü Yasası’ ile birlikte hayata geçirmeyi planladığı ‘Vatandaşlık Yasası Reformu’, FDP’den henüz onay almadı.

Faeser’in hazırladığı taslağa göre AB vatandaşı olmayanlar da ‘çifte vatandaş’ olabilecek. Bu, özellikle uzun yıllar Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlileri yakından ilgilendiren bir durum. Mevcut yasaya göre Alman vatandaşlığına geçmek isteyen Türkiye kökenliler Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda.

FDP, prensipte çifte vatandaşlığa karşı olmadığını ancak vatandaşlığa geçişte aranan bazı şartların esnetilmesinden yana olmadığını belirtiyor. FDP, 8 yıl olan Almanya’daki asgari ikâmet süresinin yeni yasayla 5 yıla indirilmesine destek verirken, vatandaşlığa kabul için aranan dil ve kendi geçimini sağlayabilme koşullarından tavize sıcak bakmıyor.

TÜRK İŞÇİLER AKIN EDECEK

Almanya'nın alım yapacağını öğrenen Türk işçilerin bir kısmı "Kabul edilirsek Almanya'ya hemen gideriz. Erdoğan doktorlar için "Gidiyorlarsa gitsinler" demişti. Biz de gideceğiz. Kabul edilirsek doğduğumuz yer değil doyduğumuz yer tercihimiz olacak. 1 saatlik kazancımızdan daha azıyla 1 kilo et alıp yemenin mutluluğunu yaşayacağız" yorumunu yaptılar.