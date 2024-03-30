Almanya Bundesliga'da dev maç Dortmund'un. Bayern neye uğradığını şaşırdı

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Almanya Bundesliga'da dev maç Dortmund'un. Bayern neye uğradığını şaşırdı
Borussia Dortmund, Bayern Münih deplasmanında 2-0 kazandı, rakibini tam 10 yıl sonra deplasmanda devirdi.

Almanya Bundesliga’nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Allianz Arena’da oynanan maçı Dortmund, 2-0 kazandı.

Konuk ekibin golleri 10. dakikada Karim Adeyemi ve 83. dakikada Julian Ryerson’dan geldi.

Dortmund’da milli oyuncu Salih Özcan, 68. dakikada Nmecha’nın yerine oyuna dahil oldu.

Bayern Münih’in ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Dortmund ise üst üste 4. galibiyetini aldı.

Dortmund, Bayern’i deplasmanda en son 2013-14 sezonunda mağlup etmişti. Edin Terzic’in takımı, 10 sene sonra ilk kez rakibi karşısında galip geldi.

Thomas Tuchel’in öğrencileri bu sonuçla birlikte ligde 60 puanda kaldı ve lider Bayer Leverkusen’in 13 puan gerisine düştü. Dortmund ise puanını 53’e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Heidenheim deplasmanına gidecek. Dortmund ise Stuttgart’ı ağırlayacak.

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