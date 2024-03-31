Fenerbahçe'de kritik toplantı Ali Koç'tan habersiz yapıldı. Alınan karar herkesi şaşırttı

2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul’da ligden çekilmeyi tartışacak olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dün Samandıra’ya giderek oyuncularla görüşmesi ve bu konuda fikir alışverişinde bulunması beklenen Ali Koç işleri nedeniyle görüşmeyi başka bir tarihe erteledi.

Samandıra’da beklenen zirve gerçekleşmese bile sarı-lacivertli futbolcular Ali Koç olmadan kendi aralarında masaya yatırdı.

Yaşananları uzun uzun tartışan futbolcular ve teknik heyet oy birliği ile ligde kalıp mücadele etmeye devam edilmesi yönünde bir görüş belirlediler.

İdman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal’a giden futbolcular kendisinden bu görüşü yönetime iletmesini istedi.

Takımının bu kararlı duruşundan etkilenen İsmail Kartal ise Ali Koç’a bu durumu aktaracağını söyledi.