Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı

Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Arda Turan, Türkiye'ye döndüğünde Başakşehir forması giymişti. Son olarak Galatasaray'da futbola veda eden Arda Turan teknik direktörlük kariyerine başladı. Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan İspanya'nın en önde gelen gazetesi Marca'ya özel röportaj verdi. Futbolculuk döneminde oynadığı en iyi 11'i açıklayan Arda Turan, Türkiye'den hiçbir ismi kadroya dahil etmedi.İşte Arda Turan'ın oynadığı en iyi 11
1/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 1

Kaleci: Thibaut Courtois

2/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 2

Sağ bek: Dani Alves

3/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 3

Stoper: Gerard Pique

4/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 4

Stoper: Diego Godin

5/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 5

Sol bek: Filipe Luis

6/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 6

Orta saha: Sergio Busquets

7/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 7

Orta saha: Andres Iniesta

8/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 8

Orta saha: Koke

9/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 9

Forvet: Neymar

10/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 10

Forvet: Lionel Messi

11/11
Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı 11

Forvet: David Villa

İlgili Haberler
Almanya Bundesliga'da dev maç Dortmund'un. Bayern neye uğradığını şaşırdı
Almanya Bundesliga'da dev maç Dortmund'un. Bayern neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaşlı Omar Colley Türk Futbolu'nu 2 kelimeyle özetledi
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a flaş cevap: Sonuç değişmeyecek
Karşıyaka fark attı Beşiktaş'ı unuttu
Karşıyaka fark attı Beşiktaş'ı unuttu
Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu
Fenerbahçe'den yeni kongre açıklaması
Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki tarihi kongresinde ne olacak? Alınacak kararı Volkan Aliakar açıkladı
Leverkusen yine yaptı yapacağını. 3 dakikada işi bitirdi
Leverkusen yine yaptı yapacağını. 3 dakikada işi bitirdi
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ali Koç kozmik odaya giriyor
Ali Koç kozmik odaya giriyor
Dünyanın en ateşli taraftarlar grubu açıklandı. Süper Lig'den tek takım var
Dünyanın en ateşli taraftarlar grubu açıklandı. Süper Lig'den tek takım var
İnönü'de neler oluyor?
İnönü'de neler oluyor?
Ali Koç için zor veda
Ali Koç için zor veda
Fenerbahçe kazandı ülke puanı değişti. Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe kazandı ülke puanı değişti. Türkiye kaçıncı sırada?
Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Kırmızı kart çok konuşulmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı