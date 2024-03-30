Arda Turan en iyi 11'ini açıkladı. Gözler Türk futbolcu aradı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Arda Turan, Türkiye'ye döndüğünde Başakşehir forması giymişti. Son olarak Galatasaray'da futbola veda eden Arda Turan teknik direktörlük kariyerine başladı. Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan İspanya'nın en önde gelen gazetesi Marca'ya özel röportaj verdi. Futbolculuk döneminde oynadığı en iyi 11'i açıklayan Arda Turan, Türkiye'den hiçbir ismi kadroya dahil etmedi.İşte Arda Turan'ın oynadığı en iyi 11