Almanya covid aşısı nedeniyle 301 kişiye ömür boyu maaş ödeyecek

NTV’de yer alan habere göre, Almanya'da Covid-19 aşılarından dolayı ağır yan etkiler yaşayan 301 kişinin, yapılan tazminat başvurularının eyalet yönetimleri tarafından haklı bulunarak kabul edildikleri bildirildi.

Mart ayı itibarıyla 6 bin 977 kişinin başvuru yaptığı ancak yaklaşık 2 bin 300’ünün reddedildiği belirtildi. Başvuruların sadece 301'inin kabul edildiği, diğer kalan kısmının ise üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Başvuruları kabul edilenler belirli bir hasar derecesi dikkate alınarak, ayda 164 ila 854 euro arasında ömür boyu temel emekli maaşı almaya hak kazanıyor.

Paul Ehrlich Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar toplam 333 bin 492 şüpheli yan etki vakası ve 50 bin 833 şüpheli ciddi yan etki vakası kuruma bildirilmiş durumda.