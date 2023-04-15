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Her ay 301 kişiye covid-19 aşısı tazminatı ödeniyor

Almanya'da Covid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödenmesine başlandığı belirtildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 11:50
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Almanya’da covid-19 aşısı tazminatı ödeniyor

Her ay 301 kişiye covid-19 aşısı tazminatı ödeniyor
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Almanya'da eyaletlerin bakım kurumları tarafından Covid-19 aşılarının yan etkileri nedeniyle tazminatlar ödenmeye başlandı.

Şu ana kadar 301 tazminat başvurusunun onaylandığı ülkede başvuruları kabul edilen kişilere her ay ömür boyu 164-854 euro arasında ödeme yapılacak.

Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları da devlet tarafından karşılanabilecek.

AŞININ BİLİNEN ZARARLARI

Almanya'da aşı ve ilaçlara onay veren yetkili kurum Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) aşılama komplikasyonları listesinde bulunan belirtilere göre Covid-19 aşıları kalp rahatsızlıkları, kan pıhtılaşması, yüz felci, Guillain-Barre sendromu adı verilen kas rahatsızlığı, işitme bozukluğu ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

PEI raporuna göre 2022 Haziran ayına kadar 323 bin 684 şüpheli yan etki ve aşılama komplikasyonu vakası bildirildi. Aynı döneme kadar olan verilerin incelendiği raporda, can kaybı ve aşılar arasında bağlantı tespit edilen 120 vaka olduğu belirtildi.

185 KİŞİ DAVA AÇTI

Covid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden 185 kişi aşı üreticilerine karşı mahkemelere başvurdu. Davaların ilkinin 28 Nisan’da Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

BIONTECH'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili aşı üreticisi Biontech tarafından yapılan açıklamada, Biontech aşısının incelenen vakalardaki sağlık sorunlarıyla ilgili bir bağlantısı bulunmadığının kanıtlandığı belirtilerek, "Bir aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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