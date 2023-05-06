Almanya depremzedelerin ülkede kalma süresini uzattı

Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Almanya'da akrabalarının yanında kalan Türk depremzedelerin Almanya'da 3 ay daha kalmalarına izin verildiği belirtildi.

Almanya depremzedelerin ülkede kalma süresini uzattı

(AA) Açıklamada 6 Şubat-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye’deki bir Alman diplomatik misyonu tarafından verilen geçerli bir vize ile Almanya’ya giriş yapanların 6 Ağustos'a kadar oturma izni zorunluluğundan muaf tutulacağı ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin yarın yürürlüğe gireceği aktarılan açıklamada, bunun "kolaylaştırılmış süreçle" vize almış ve Almanya’da yasal bir şekilde bulunan Türk vatandaşları için geçerli olduğu belirtildi.

YABANCILAR DAİRESİ ZORUNLULUĞU YOK

Açıklamada söz konusu kişilerin yabancılar dairesine gitmelerinin de gerekmediği kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşayan Türklerin ve Suriyelilerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yakın akrabalarını 3 aylık süreyle Almanya’ya getirebilmeleri için vize kolaylığı sağlanması konusunda anlaşmıştı.

Bu kapsamda depremden etkilenen yaklaşık 9 bin 500 Türk vatandaşına Almanya’da geçici olarak kalması, yaklaşık 900 Türk vatandaşına da aynı sebeplerden aile birleşimi çerçevesinde vize verilmişti.

Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Antalyaspor Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı. Beşiktaş hemen ardından öne geçti Spor
Antalyaspor Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı. Beşiktaş hemen ardından öne geçti
İki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı Güncel
İki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Bir vatandaş ilk defa gördüğü TOGG'a kendini kurban etmek istedi. 'Çiğne beni çiğne' diyerek yere yattı Yaşam
Bir vatandaş ilk defa gördüğü TOGG'a kendini kurban etmek istedi. 'Çiğne beni çiğne' diyerek yere yattı
WhatsApp gruplara yeni bir özellik ekliyor. Gruptaki arkadaşını yöneticiye ispiyonlama Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp gruplara yeni bir özellik ekliyor. Gruptaki arkadaşını yöneticiye ispiyonlama
Beşiktaş aradığı golü Aboubakar ile buldu. Skora denge geldi Spor
Beşiktaş aradığı golü Aboubakar ile buldu. Skora denge geldi
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içerisinde Suriyeli ve Afgan kardeşlerimizi ülkelerine göndereceğim Siyaset
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içerisinde Suriyeli ve Afgan kardeşlerimizi ülkelerine göndereceğim