Şansal Büyüka Fenerbahçe’yi bekleyen daha büyük tehlikeyi ortaya çıkardı: Ali Koç hemen açıklamalı

* Fenerbahçe‘de ligin ilk yarısında 16 gol atan Edin Dzeko ‘nun ikinci yarıda sadece 4 golü var…

* Ligin ilk yarısında 9 gol atan ve bu yarının “en iyi futbolcusu“ seçilen Szyamanski ‘nin ikinci yarıdaki gol sayısı 0…Bir de yazıyla yazayım , sıfır …

* Bir takımın santrforu , bir maçta 5 mutlak gol birden kaçırır mı ? Konya maçında Dzeko kaçırdı… Abartısız 5 mutlak pozisyon yakaladı, birini bile gol yapamadı...

* Galatasaraylı Abdülkerim , tek başına Fenerbahçe takımının tamamından daha fazla korner golü attı…Fenerbahçe onlarca korner, yan top, duran top kullanıyor, tek kafa golü atamıyor...

* Fenerbahçe ligin ilk yarısında Başakşehir, Hatay, Sivas, Kayseri‘ye 4'er, Rize ile Pendik‘e 5‘er, Konyaspor‘a 7 gol atarken, ikinci yarıda neden 1-0'lara , 2-1‘lere , bu kadar kısır sonuçlara düştü…Neden gol atmakta bu kadar zorlandı …

* Ligin ilk yarısında hızlı hücum eden, en kestirme yoldan rakip ceza alanına giden, aşırı baskı kuran, o rakibi adeta teslim alan, gözümüzün pasını silen, futbol keyfimize zirve yaptıran takım, ne oldu da ikinci yarıda yürüyerek oynamaya başladı …

* Fenerbahçe teknik heyeti , takımın nefesini bütün sezona yaymak yerine neden ilk yarıda bitirdi…Ya da antrenman yöntemlerini sezon sonuna kadar yetecek fizik gücüne göre neden ayarlayamadı …Galatasaray sezon sonu yaklaştıkça fizik gücünde zirve yaparken, Fenerbahçe sezon sonuna doğru fizik gücü olarak neden dip yaptı...

* Lig tarihinde bu güne kadar görülmeyen yoğun sakatlığın Fenerbahçe’yi bulması acaba sağlık kurulunun mu yanlışı , yoksa antrenman yöntemlerinin mi?

* Futbolcuyu sağlık kurulu sakatlamıyor , sağlık kurulu sakatlananı düzeltmeye çalışıyor …Son Konyaspor maçında önce Osayi'nin, hemen ardından İrfan‘ın darbe almadan sakatlanıp oyundan çıkmalarının sağlık kurulu ile ne ilgisi var …

* Galatasaray‘da niçin hiç sakatlık olmuyor… Fenerbahçe’nin kondisyon ekibinde, Okan Buruk‘un ekibinde olduğu gibi işi bilen iyi bir yabancı kondisyoner bulunsaydı, Fenerbahçe‘de gene bu kadar sakatlık olur muydu… Takım ilk yarıdaki fırtına gibi tempodan, ligin ikinci yarısında yürüme temposuna geçer miydi?

* Siyasette , sporda ciddi bir anti Fenerbahçe lobisi olduğunu , hakem hatalarının Fenerbahçe ‘ye çok daha fazla yapıldığınız kabul ediyorum …Buna rağmen kaçan şampiyonluğun tek nedeni , ana nedeni bu olamaz…

* Fenerbahçe aslında ana transferi iyi yaptı , ara transferde yanlış tercih kullandı …Hep söyledik , ısrarla söyledik; Dzeko’nun yorulacağı ve duracağı belliydi … Atletik bir santrafora mutlaka ihtiyaç vardı… Gidip Serdar Dursun‘u aldılar… Bu tercih Fenerbahçe‘nin vizyonu olamaz …

* Dünya atletik futbola döndü… İki kenar adamınız çok hızlı olacak… Tadic ligin başında kenarda iyiydi… Yüksek kalitesine rağmen yaşı gereği yorulmaya, düşmeye başladı… Ryan Kent gibi hızlı bir adamı listeye yazsan, Emre Mor‘u ara transferde bırakmasan sonradan oyuna girecek hamle adamı olarak kullanır, gerekirse Tadic‘in yüksek kalitesinden santrafor arkasında yararlanırdın… Bu hesabı yapamadın…

* Crespo gibi defansif anlamda rakibi parçalayan bir adamı gönderdin, Zajc gibi suya sabuna dokunmayan adamı tuttun, Krunic gibi adı olan, kendi olmayan bir adamı milyon eurolar verdirtip aldırdın...

* Hele Olympiakos maçı… Kendi gözlerimle tanığım… Tadic‘in her penaltı atışında Fenerbahçeli arkadaşlarım gözlerini kapatıyorlar… O kadar riskli penaltı atıyor… Buna rağmen Olympiakos maçında ilk penaltı için topun başına Tadic‘i gönderdin, beklendiği gibi penaltıyı kaçırdı... Her penaltısı gol olan Batshuayi‘yi ikinci sırada beklettin… İlk penaltıyı Batshuayi atsa , vuruşu gol yapsa , büyük ihtimal Olimpiyakos kalecisi de bu kadar morallenmeyecek ve gene büyük ihtimalle üç penaltı birden kurtaramayacaktı…

* “Fenerbahçe lig tarihindeki en yüksek puanı topladı , İsmail Hoca daha ne yapsın“ diyorlar…Bunu diyenler İsmail Hoca‘nın elinde de lig tarihinin en iyi Fenerbahçe kadrolarından biri olduğunu unutuyorlar… İyi hoca başka, lider hoca başka… İsmail Kartal iyi hoca olabilir, ama asla lider hoca değil...

* Bugün 30-35'er puan fark attığın Beşiktaş‘ın , Trabzonspor‘un sezonu kupayla bitirme ihtimali var, senin yok… Bu iddialı kadroya, bu puana, özellikle bu deplasman başarısına rağmen ellerin bomboş…Fenerbahçe‘ye yazık değil mi?

* Her kötü sonucun faturası hakemlere, TFF‘ye, MHK‘ye, rakip takımlara, medyaya kesildi… Saha içinden çok saha dışına kanalize olundu …Futbolcular bile buna inandı… Ligin ikinci yarısındaki büyük çöküşte, bu anlayışın takıma olumsuz yansımaları olmadı mı?

* Yabancı hakeme ısrar ettiniz, çok haklıydınız, ama o yabancı hakem Sivas‘ta verdirdiği penaltı ile sizi katletti… Şampiyonluk yolunda önünüze en büyük taşı koydu … Ama o penaltı öncesinde soldan 25 metre mesafeden ve havadan süzülerek gelen topu rakip futboluyla nasıl buluşturur ve VAR hakemin eline penaltı yaratma şansını verirsin …Yabancı hakemi eleştirdiğin kadar , bu konuda kendi ölümcül yanlışını eleştirdin mi?

* Galatasaray 3'ü atıyor, 4'ü arıyor , 4'ü atıyor , 5'i - 6'yı arıyor … 6'yı atıyor , gol sayılmayınca 10 kişiyle itiraz ediyor …Yeniden 6. golü atıyor , 7. gole bakıyor …Bu iştah , bu istek sizde niye yok… Daha doğrusu ligin ilk yarısındaki bu isteği, ne oldu da ikinci yarıda tamamen kaybettiniz...

* Sonuç; TFF‘nin, MHK‘nin, hakemlerin, hadi size göre medyanın ne kadar yanlışı varsa, en az o kadar yanlışı da kendiniz yaptınız… Hep karşınızdakileri eleştirdiniz, kendi kusurlarınızı görmediniz, görmek istemediniz, kabul etmediniz …

* Başkan Ali Koç yeniden aday olacaksa hemen açıklamalı… Olmayacaksa da, hemen açıklayıp diğer adayların ya da aday olacakların önünü açmalı … Ancak ister Ali Koç kalsın -Ben kalmalı diyorum, ister bir başkası başkan olsun , mevcut kadroya çok adam almadan çok yüksek kaliteli iki - üç takviye yapmak zorunda … Açıkça isim vererek belirteyim; Onachua - Icardi benzeri bir atletik ve bitirici santrafor almazsanız, sol kanadınıza Barış Alper hızında ve becerisinde bir kanat oyuncusu bulmazsanız, en hafif deyimiyle söylüyorum, bir sonraki yılın şampiyonluğunu da riske atarsınız… Hep kendi bildiğinizin doğru olduğunu sanmayın, biraz çevrenize, eleştirilere kulak verin… En önemlisi transferde her zamanki gibi geç ve kararsız kalmayın… İyi hocalar, iyi futbolcular bazı kulüplere kanalize olmayla başladı bile… “Avrupa şampiyonası bitsin bakalım , boşa çıkanı alalım“ derseniz, bir daha yanarsınız…

* Son söz: Madem TFF diyorsunuz, madem MHK diyorsunuz, madem hakemler diyorsunuz, hani Mustafa Denizli‘nin meşhur sözüyle “hakemi de yendik“ diyeceğiniz bir kadro kuracaksınız… Üstelik elinizde sağlam bir kadro var…Sadece çok yüksek kalite bir santrafor ve çok hızlı bir sol kanat oyuncusu…Gerisi öyle - böyle tamamlanır …

* Fenerbahçeli yandı - kavruldu, daha fazla yakmayın...