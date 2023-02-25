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Almanya, Hindistan'dan Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için destek istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hindistan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının çözüm sürecini desteklemesi ya da en azından bu süreci engellememesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:40
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Almanya, Hindistan'dan Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için destek istiyor

Almanya, Hindistan'dan Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için destek istiyor
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Hindistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Scholz, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, Hindistan'ın Rusya-Ukrayna savaşının çözüm sürecini desteklemesini istediğini, en azından Batı'nın bu süreçteki çabalarına engel olmaması gerektiğini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerin savaş nedeniyle enerji ve gıda kıtlığından olumsuz etkilendiğini vurgulayan Scholz, Hindistan'ın Asya, Afrika ve Amerika'ya tedarik konusunda yardımcı olacağını umduğunu ifade etti.

Modi ise savaşın diyalog ve diplomasi yoluyla sona erdirilmesini desteklediklerini, "Hindistan'ın herhangi bir barış sürecine katkıda bulunmaya hazır olduğunu" belirtti.

Almanya ve Hindistan ekonomik işbirliğini artırmanın yollarını arıyor

Scholz, Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasının yapılmasını desteklediğini ve "bu sürecin uzamamasını bizzat sağlayacağını" kaydetti.

Scholz, yerel basına verdiği demeçte, Hindistan ile yenilenebilir enerji, hidrojen, ilaç ve dijital ekonomi gibi sektörlerde işbirliğine yönelik büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.

Almanya'nın özellikle bilgi teknolojisi ve yazılım sektörlerinde Hindistan'dan vasıflı işçileri memnuniyetle karşıladığını belirten Scholz, "Sanayi sektöründe istihdam edilen Hint yeteneklerden yararlanmak istiyoruz" dedi.

Modi ise Scholz'a eşlik eden heyetin Hindistan ile dijital teknoloji, telekomünikasyon sektörü ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi alanlarında anlaşmaları sağlamlaştırdığını kaydetti.

Hindistan, 23 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) Rusya'ya "kayıtsız, şartsız ve hemen" Ukrayna topraklarından çekilme çağrısında bulunan karar tasarısı oylanırken çekimser kalmıştı.

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