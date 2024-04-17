Almanya, İsrail'i İran'a büyük bir misillemeden kaçınmaya çağırdı

AB Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Scholz, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve bölgede daha geniş çaplı bir çatışmayı önlemeye yönelik diplomatik çabaları ele alacaklarını ifade etti.

İsrail'in dostları ve müttefikleriyle İran'ın saldırısını büyük ölçüde savuşturabilmesinin olumlu olduğunu belirten Scholz, "Bizim için önemli olan bu anın daha fazla gerilimin azaltılması için kullanılması, İsrail'in de bu başarıyı tüm bölgede kendi konumunu güçlendirmek için kullanması ve büyük bir saldırıyla karşılık vermemesidir." dedi.

AB'nin İran'a ve Devrim Muhafızlarına yeni yaptırımlar getirip getirmeyeceği sorusuna yanıt veren Scholz, bunun liderler tarafından tartışılacak konular arasında yer alacağını belirterek, "İran'a karşı zaten birçok adım attık ve yaptırımlar uyguladık. Daha ileri hangi adımların mümkün olabileceğini görmek için bunların tekrar tekrar tartışılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Scholz, yaptırımların genişletilmesine yönelik bazı önerilerin yasal prosedürlere ve yargı kararlarına bağlı olduğunu vurgulayarak, bir karar almadan önce AB Komisyonu'nun yasal değerlendirmesini bekleyeceklerini sözlerine ekledi.