Almanya İsviçre maçı öncesi ortalık karıştı. O bölge yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya İsviçre maçı öncesi ortalık karıştı. O bölge yasaklandı

Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya'da zombi bölgesi için yüzlerce polis görevlendirildi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın İsviçre yapacağı maç öncesi Frankfurt'ta kırmızı alarm verildi.

İngiliz ve Belçika medyasının “zombi bölgesi” olarak adlandırdığı Frankurt am Main'deki (Hesse) tren istasyonu bölgesi futbol taraftarlarının korkulu rüyası oldu.

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5000 uyuşturucu bağımlısı ve 300 satıcının cirit attığı bölgede güvenlik ciddi sorun olmaya başladı. Sokaklarda herhangi bir zamanda 200-300 uyuşturucu bağımlısı bulunuyor ve bunlara uyuşturucu maddeler Kuzey Afrikalı uyuşturucu satıcıları tarafından günün her saatinde sağlanıyor.

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Zombi bölgesinde kaldırımlarda, evlerin köşelerinde, arabaların arasında ortalama 200-300 keş oturuyor, uyuşturucu tüketiyor ve saldırgan oluyorlar.

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Binlerce Alman taraftarının maç için Frankfurt'a akın etmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

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Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck Alman hayranlarını agresif uyuşturucu bağımlılarından ve satıcılarından korumak için Bahnhofsviertel'e yüzlerce polis gönderdiklerini açıkladı.

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