Cenk Tosun Montella'ya ince mesaj gönderdi

A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer almasına rağmen ilk iki maçta şans bulamayan Cenk Tosun, düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella'ya seslendi.

KAFASINDAN NE GEÇİYOR BİLMİYORUM

Tecrübeli futbolcu, "Oyuna girmek istiyordum, bekledim. Hem ilk maçta hem ikinci maçta bekledim. Ama burada bir hoca var, bizim patronumuz o. Onun kafasından ne geçiyor bilmiyoruz, böyle bir karar aldı. Saygı duymamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

OYNAMAYA HAZIRIM, SAYGISIZLIK ETMEM

13 yıldır Milli Takım'a geldiğini hatırlatan Cenk Tosun, "Burada çok güzel bir arkadaşlık var. En güzel arkadaşlık grubu bu takımda var şu anda. Saha içinde ve saha dışında iyi anlaşıyoruz. O yüzden gurur duyuyoruz. Oynamaya hazır olduğumu düşünüyorum. Ama hocaya saygısızlık etmem. Onun kararı neyse odur" dedi.

TURNUVA ÖNCESİ KONUŞTUK

Cenk Tosun son olarak Vincenzo Montella'nın kendisi hakkındaki düşüncelerini bildiğini de sözlerine ekleyip şu ifadeleri kullandı: "Turnuva başında benimle bunları paylaştı. Oynamayan bir futbolcu mutsuz olur sonuçta. Hepimiz bu takıma bir şeyler katmak için buradayız. Hocayla konuşma fırsatım olmadı ama düşüncelerini biliyorum. Konuşma talebinde de bulunmadım."