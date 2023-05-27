Almanya Ligi'nde böylesi görülmedi. Maç sırasında çim sulama sistemi devreye girdi

Almanya Ligi Bundesliga'nın 34. haftasında Köln, Bayern Münih'i ağırladı. 8. dakikada Coman, Bavyera ekibini öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda ise Köln aleyhine bambaşka bir olay yaşandı.

ÇİM SULAMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Maçın 71. dakikasında Köln takımı Bayern Münih karşısında atağa çıkarken çim sulama sistemi devreye girdi ve hakem oyunu durdurmak zorunda kaldı. Köln Teknik Direktörü saha kenarında bu olay karşısında çılgına dönerken taraftar da aynı tepkiyi verdi. Kırmızı- Beyazlı oyuncular ise atak sonrası oyunun tekrar başlaması açısından hakeme itirazda bulundu. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Video, Tivibu Spor'dan alınmıştır.