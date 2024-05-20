Akıncı İHA'nın uçuşunu 2.8 milyon kişi izledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmasının ardından dönüş yolunda helikopterinin sert iniş yapması sonucu kaza yaşanmıştı.

Arama kurtarma ekiplerinin olumsuz hava şartlarından dolayı çalışmaların güçlükle devam ettiğini duyuran İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti. Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına yönelik arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen ısı kaynağını belirleyerek koordinatlarını İran makamlarına aktarmıştı.

Akıncı İHA tarafından dün gece yapılan o uçuş, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi flightradar24'ten anı anına izlendi. Uçuş takip sistemi flightradar24 tarafından dün sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İran'da düşen helikopteri arayan Türk İHA'sının gecenin en çok izlenen uçuşu olduğu ve yaklaşık 2,8 milyon kişi tarafından takip edildiği belirtildi.