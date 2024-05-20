Kafesine konan hamstera saldırdığını sanan yılan kendini ısırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Kafesine konan hamstera saldırdığını sanan yılan kendini ısırdı
Yılanın hamstera saldırmaya çalışırken kendi kendini ısırdığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir yılanın kafesine bırakılan hamster, yılanın saldırı girişimini beklenmedik bir şekilde sonuçlandırdı.

Olay, yılanın kafesine bırakılan meraklı bir hamsterın, yılanın yanına yaklaşmasıyla başladı. Avını fark eden yılan, hızlı bir şekilde hamstera saldırmak için atıldı. Ancak, hamsterın elinden kıl payı kaçtığını fark edemeyen yılan, dişlerini kendi derisine geçirdi. Bu beklenmedik durum karşısında, hamster kenarda durup yılanın kendisiyle cebelleşmesini merakla izledi.

Yılanın kendi kendini ısırdığı bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi topladı.

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