Almanya Milli Takımı'nda bir devir sona erdi: Hansi Flick kovuldu

Almanya Futbol Federasyonu, Hansi Flick’le yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Son 5 maçında 4 kez yenilen ve 1 beraberlik alan Hansi Flick’in görevine son verildi.

Flick, Almanya milli futbol takımının başına geçtiğinden beri, takımın performansında önemli bir yükseliş göstermiş ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Almanya’yı yarı finale taşımıştı.

Fakat, son dönem ve turnuvalarda yaşanan bazı anlaşmazlıkların ve performans düşüşlerinin ardından, federasyon yönetimi Flick ile yollarını ayırma kararı aldı.