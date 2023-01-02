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Almanya, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun desteklenmesini istedi

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:00
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Almanya, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun desteklenmesini istedi

Almanya, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun desteklenmesini istedi
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Hoffmann, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin, Kosova ve Sırbistan arasındaki durumda tansiyonun düşmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, iki tarafın birbirine yaklaşmasının iyi bir işaret olduğunu belirtti.

Kosova'nın kuzeyinde Sırp azınlığın sokaklardaki barikatları kaldırdığını, Kosova'nın da Sırbistan'a olan sınır kapısını açtığını aktaran Hoffmann, "Şimdi her şeyden önce Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğun desteklenmesi önemlidir." dedi.

Christiane Hoffmann, Almanya'nın, bu diyaloğu ve Avrupa Birliğinin (AB) arabulucu çabalarını desteklediğini kaydetti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in, Kosova polisince gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık 2022'den bu yana sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyordu.

Pantic hakkındaki tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, 29 Aralık 2022 gecesi yaptığı çağrının ardından Kosova'nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR), Sırp ordusunun ve polisinin, Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Kosova'da KFOR bünyesindeki NATO askerlerinin sayısının artırılmasını talep ederek, bunun ülkesinde ve tüm Batı Balkanlar'da güvenliği ve barışı iyileştireceğini belirtmişti.

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