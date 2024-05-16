Sahaya giren rakun ortalığı birbirine kattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer (MLS) maçlarından biri olan Philadelphia Union ile New York City arasındaki karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Maç esnasında sahaya bir rakun girdi ve saha kenarındaki görevlilerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Rakunun sahada dolaşması ve görevlilerin onu yakalamaya çalışması, izleyenleri güldüren anlar olarak kaydedildi.

Rakunun sahaya girmesiyle birlikte maç bir süre durdu ve saha kenarındaki görevlilerin müdahalesiyle rakunun kontrol altına alınması sağlandı. Görevlilerin rakunu yakalamak için gösterdiği çaba, izleyenleri güldürdü ve maçın atmosferine renk kattı. Rakunun saha içinde dolaşırken kameralara yansıyan görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.