Sahaya giren rakun ortalığı birbirine kattı

Kaynak: Haber Merkezi
Sahaya giren rakun ortalığı birbirine kattı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia Union ile New York City arasında oynanan maçta, sahaya bir rakun girdi. Sahada dolaşan rakun, saha kenarındaki görevlilerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Bu esnada yaşananlar, izleyenleri gülümseten anlar olarak kaydedildi ve sosyal medyada viral oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer (MLS) maçlarından biri olan Philadelphia Union ile New York City arasındaki karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Maç esnasında sahaya bir rakun girdi ve saha kenarındaki görevlilerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Rakunun sahada dolaşması ve görevlilerin onu yakalamaya çalışması, izleyenleri güldüren anlar olarak kaydedildi.

Rakunun sahaya girmesiyle birlikte maç bir süre durdu ve saha kenarındaki görevlilerin müdahalesiyle rakunun kontrol altına alınması sağlandı. Görevlilerin rakunu yakalamak için gösterdiği çaba, izleyenleri güldürdü ve maçın atmosferine renk kattı. Rakunun saha içinde dolaşırken kameralara yansıyan görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

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