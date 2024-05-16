İzmir'in en ünlü lezzeti; İzmir köfteye lezzet katan tüyo! Böyle pişirilmeliymiş

Ancak, bu enfes lezzetin sırrı sadece malzemelerinde değil, aynı zamanda pişirme tekniğinde de gizli. İşte size İzmir köfteye lezzet katan tüyo: Böyle pişirilmeliymiş!

İzmir köftenin lezzetini arttırmak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. Bu tüyoları dikkate alarak, mutfakta lezzetli İzmir köfteleri hazırlayabilir ve sevdiklerinize enfes bir ziyafet sunabilirsiniz.

İŞTE İZMİR KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

İzmir köfte tarifi için gereken malzemeler;

500 gr orta yağlı kıyma

2-3 sivri biber

1 küçük boy rendelenmiş soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz

Kimyon

Karabiber

1 yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

3 dilim bayat ekmek içi

3 patates

ayçiçeği yağı

Sosu için;

3 domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kırmızı toz biber

TARİF

İşte İzmir köfte tarifi;

Kıymayı bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun.

Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine alın.

Patatesleri soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuz ekleyip kızgın yağda kızartın.

Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin.

Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin.

Hazırladığınız sosu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

Yararlanılan kaynaklar: Mynet.com, youtube.com