Almanya Türkiye Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Türkiye Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı

Almanya, Türk milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki "bozkurt selamı" şeklindeki gol sevinci nedeniyle Türkiye Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlatmış, Türkiye, Almanya Büyükelçisini Dışişlerine çağırmıştı.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Almanya büyükelçisini, Türk milli takım oyuncusu Merih Demiral'ın Türkiye-Avusturya maçında attığı gol sonrası yapmış olduğu "bozkurt işareti" sebebiyle çağırdıklarını duyurdu.

Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında 2 Temmuz akşamı oynanan maçta, Türkiye Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Türkiye'nin bu galibiyetinde iki gol atan Demiral, ikinci golün ardından "bozkurt işareti" yapmıştı.

UEFA, Demiral hakkında dün yaptığı açıklamada, "UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca, iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır" demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Demiral'ın sevinç kutlamasına yönelik eleştirilere tepki göstermiş, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.

İlgili Haberler
Son dakika... Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet etmişlerdi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Son Haberler
Belediyedeki ahlaksız teklifte yeni gelişme! Yıkım kararını kaldırmak için cinsel ilişki teklif etmişti Gündem
Belediyedeki ahlaksız teklifte yeni gelişme! Yıkım kararını kaldırmak için cinsel ilişki teklif etmişti
Ümit Özdağ: Almanya Bozkurt işareti yapanlarla değil Hitler işareti yapanlarla uğraşsın Gündem
Ümit Özdağ: Almanya Bozkurt işareti yapanlarla değil Hitler işareti yapanlarla uğraşsın
Yaşayan en uzun adam öldü Dünya
Yaşayan en uzun adam öldü
Bu şehirde denize girmek yasaklandı Gündem
Bu şehirde denize girmek yasaklandı
Altay Bayındır yerle bir oldu Spor
Altay Bayındır yerle bir oldu
OKX’den Tesla Model Y ve 33 milyon TL ödüllü görev etkinliği! Ekonomi
OKX’den Tesla Model Y ve 33 milyon TL ödüllü görev etkinliği!
Kredi kartınızdan para çekiyor! Bu uygulamaları telefonunuzdan acilen silin Ekonomi
Kredi kartınızdan para çekiyor! Bu uygulamaları telefonunuzdan acilen silin