Almanya Türkiye Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Almanya büyükelçisini, Türk milli takım oyuncusu Merih Demiral'ın Türkiye-Avusturya maçında attığı gol sonrası yapmış olduğu "bozkurt işareti" sebebiyle çağırdıklarını duyurdu.

Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında 2 Temmuz akşamı oynanan maçta, Türkiye Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Türkiye'nin bu galibiyetinde iki gol atan Demiral, ikinci golün ardından "bozkurt işareti" yapmıştı.

UEFA, Demiral hakkında dün yaptığı açıklamada, "UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca, iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır" demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Demiral'ın sevinç kutlamasına yönelik eleştirilere tepki göstermiş, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.