Yılmaz Özdil kurt işaretinin nereden çıktığını açıkladı. 'Varlığıyla gurur duyuyoruz' dedi

A Milli Futbol Takımı, Euro 2024’te Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli takımımız, çeyrek finalde yarın akşam Hollanda2ya karşı oynayacak. Avusturya maçına attığı 2 golle ve savunma performansı ile damga vuran Merih Demiral, maç sonunda yaptığı ‘Bozkurt işareti’ ile gündeme geldi.

Merih’in görüntüleri sosyal medyada gündem olurken UEFA, Merih’in maçta ‘Siyasi işaret’ yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlattı. Turnuvanın ev sahibi Almanya’nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada "Türk aşırı sağcıların sembolünün stadyumlarımızda yeri yok" demişti.

UEFA’nın Merih’e açtığı soruşturmaya Türkiye’den de büyük tepkiler geldi.

Aralarında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da olduğu siyasiler, Bozkurt işaretinin bir siyasi parti ile bağının olmadığının altını çizerek Türklerin mitolojik bir sembolü olduğunu vurguladı.

BOZKURT İŞARETİNİN ÇIKIŞ NOKTASINI AÇIKLADI

Gazeteci Yılmaz Özdil, Bozkurt işaretinin çıkış noktasını açıkladı. Özdil, YouTube kanalında yayınladığı videoda Cumhuriyetin en önemli simgesinin kurt olduğunu söyledi. Özdil, 1927 yılında basılan Cumhuriyet tarihinin ilk kağıt parasında ve 1931 yılında basılan ilk damga pulunda da kurt resmi olduğuna dikkat çekti.

Kurt kavramının MHP’nin tekelinde olmadığının altını çizen Özdil, “Öbür partilerin tarihi şuuru sıfır olduğu için kurdu MHP sahiplendi” şeklinde konuştu.

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduktan sonra kurt sembollerini kaldırdığı iddialarının yalan olduğunu belirten Özdil, “1941 yılında kurulan Türkiye’nin ilk milli petrol şirketi Petrol Ofisi’nin logosu kurttu. Bu yalanı atanlar logosunda kurt bulunan Petrol Ofisi’ni Hollanda’ya sattılar” dedi. Özdil, kurt sembolünün 1950’lerden itibaren Demokrat Parti ile ortadan kaldırıldığını vurguladı.

BOZKURT İŞARETİ NEREDEN ÇIKTI?

Özdil, yayınladığı videoda Bozkurt işaretinin nasıl çıktığını ve MHP tarafından kullanıldığını şu sözlerle anlattı:

“Ebulfez Elçibey, Azerbaycan’ın bir gün elbet bir demokratik cumhuriyet olabileceğine inanıyordu ve rol modeli Atatürk’tü. 1991 yılıydı, Sovyetler Birliği yıkılmıştı ve Elçibey Bakü’de 1 milyon kişinin katıldığı bir miting düzenlemişti. Alparslan Türkeş, işte o mitingde oradaydı. Azerbaycan Türkleri mitingde işte o kurt işaretini yapıyordu. Türkeş o işaretten çok etkilendi ve o işareti Türkiye’de kullanmaya başladı. Kendi anlatıyor bunu. Yani kurt işaretinin çıkış noktası, miladı Azerbaycan’dır. Hatırası ile onur duyduğumuz Ebulfez Elçibey’dir, Azerbaycan Türkleridir.