Son dakika... Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet etmişlerdi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dün Türkiye, Avusturya ile Euro 2024 son 16 turu kapsamında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Türkiye Merih Demiral'ın attığı 2 golle 2-1 kazandı.

Galibiyet sonrası Merih Demiral sevincini Bozkurt işareti yaparak kutladı. Demiral'ın yaptığı Bozkurt işareti, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'i rahatsız etti.

Faeser, Merih Demiral'ı hedef alarak açıklamalarda bulundu. Faeser'in açıklaması sonrası UEFA Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Demiral hakkında soruşturma başlatılması tepkilere neden oldu. Tepkiler art arda gelirken, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmasını yaptığı açıklama ile kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.