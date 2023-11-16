Almanya-Türkiye maçının hakemi açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü yapacağı özel maçın hakemi açıklandı.

KAYNAK: AA
Almanya-Türkiye maçının hakemi açıklandı

UEFA, 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak Almanya - Türkiye maçını yönetecek hakemi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Almanya-Türkiye maçını, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Frankowski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Tomasz Musial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Pawel Raczkowski ve Krzysztof Jakubik, maçın VAR hakemleri olacak.

CUMARTESİ SAAT 22.45'TE

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te yapacağı maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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