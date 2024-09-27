Almanya Türkleri sınır dışı ediyor iddiası. Alman FAZ gazetesi duyurdu

Almanya ve Türkiye arasında aylardır devam eden görüşmelerden sonra çok sayıda Türkiye vatandaşının kendi ülkelerine sınır dışı edileceği iddia edildi. Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine göre, ilk etapta toplam 200 Türkiye vatandaşı, çok sayıda tarifeli seferle Türkiye'ye getirilecek.

Uçakların Almanya'nın çeşitli havalimanlarından havalanacağı ifade edilirken, hükümet çevrelerine göre bunun Türkleri sınır dışı etme yönündeki çalışmalarının başlangıcı olduğu belirtildi. Habere göre, Türkiye aynı zamanda haftada 500'e kadar vatandaşını geri almayı teklif etti.

Bu yönde gerekli hazırlıkların devam ettiği ifade edilirken, Türkiye'nin 'charter' uçuşlarla sınır dışı işlemlerini reddetmeye devam ettiği fakat gelecekte bu tür uçuşların 'özel uçuş olarak' isimlendirilmesi durumunda bunu kabul etmeye 'hazır göründüğü' belirtildi. Habere göre, 13 bin 500'ü aşkın Türk'ün Almanya'dan ayrılması bekleniyor.

"ALMANYA TÜRKİYE’YE LİSTE GÖNDERDİ”

Türkiye'den Almanya'ya gerçekleştirilen sığınma başvurularının son dönemde arttığı ifade edilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında gerçekleştirdiği ziyaretin Almanya'nın büyük oranda sınır dışı' çabasında 'bir gelişme teşkil ettiğinin açık olduğu' ifade edilerek, Türkiye'nin de o zamandan bu yana 'işbirliğine açık' göründüğü belirtildi.

'Koruma kotasının' düşük olması sebebiyle Almanya'yı terk etmek zorunda olan Türkiye vatandaşlarının sayısının da hızla arttığı belirtilen haberde, 2023 yılı sonu itibarıyla 13 bin 500'den fazla Türk için bu durumun geçerli olduğu belirtildi. 2023 senesinde sadece tarifeli uçuşlarla 871 Türkiye vatandaşı Almanya'dan sınır dışı edilmişti.

10 binden fazla kişinin ise ülkede kalmasına müsamaha gösterildiği, bunun bir nedeninin seyahat belgelerinin eksikliği olduğu ifade edildi. "Tam olarak bunun değişmesi gerekiyordu" değerlendirmesine yer verilen haberde, Almanya'nın ülkeyi terk etmesi gereken 200 Türkiye vatandaşının isimlerinin olduğu bir listeyi Türkiye'ye gönderdiği ve Türkiye'den de olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

“TÜRKİYE "ÖZEL UÇUŞLARA" AÇIK GÖRÜNÜYOR”

Bu liste ise Türkiye Başkonsolosluğu ile işbirliği içinde Almanya'daki göç yetkilileri tarafından işleme alınmıştı. Örnek verecek olursak, pasaportların geçerlilik süresi dolduysa ya da yenilerinin alınması gerekiyorsa iki kurumun beraber çalışması gerekiyordu.

Habere göre, Alman yetkililere başkonsoloslukla işbirliğinin 'tamamen sorunsuz' yürütüleceğine dair güvence sağlandı. Sınır dışılar için yeni bir anlaşma da ihtiyaç olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin neden 'charter' uçuşlarla sınır dışı işlemlerine karşı çıktığı da belirtilen haberde, Türkiye'nin Suriye ya da Afganistan gibi 'menşe ülkelerle' beraber anılmak istemediği, kendisini daha çok gönüllü olmayan bir geçiş ülkesi ya da küresel göç için hedef ülke olarak gördüğü, bu hassasiyetler nedeniyle de sınır dışı işlemlerinin sınırlı sayıda kişinin sınır dışı edilmesine izine verilen tarifeli uçuşlarla mümkün olduğu belirtildi.

FAZ'ın haberine göre, söz konusu uçuşlara resmi olarak 'özel uçuşlar' denmesi halinde Türkiye ilerleyen süreçte 'charter' uçuşlarının yapılmasına 'açık görünüyor'.