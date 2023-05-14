Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz'

Zelenskiy'in Almanya temaslarında Şensölye Olaf Scholz gerektiği sürece Ukrayna'yı destekleme sözü verdi.

Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz'

Editör: Ayşe Memiş

Almanya'nın Kiev'e 3 milyarlık yardım desteği açıklamasından sonra Ukrayna lideri Zelenskiy, Almanya'yı ziyaret etti.

Ukrayna lideri, Alman Şensölye Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede Almanya lideri, Zelenskiy'e "Dayanışmamız tam ve sağlam" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı ise, Şansölye Olaf Scholz ile Pazar günü Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş uçaklarından oluşan bir ittifak oluşturmak için çalışıyorum, ülkemin daha fazla silaha ihtiyacı var" dedi.

Diğer yandan Şensölye ise, Ukrayna'ya gerektiği sürece yardım edeceklerinin taahhüdünü yineledi. Scholz, "Buradaki varlığınız güçlü bir mesaj. Ukraynalılar 444 gündür Rus saldırısına karşı durdular. Sizi gerektiği kadar destekleyeceğiz'' açıklamasını yaptı.

Zelenskiy ise buna karşılık olarak, "kurtardığınız her anne ve her çocuk için teşekkür ederim" yanıtını verdi ve Almanya'dan gelen 2,7 milyar avroyu bulan yeni -şimdiye kadarki en büyük- yardım paketine atıfta bulunarak, "Teşekkürler Olaf" dedi.

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