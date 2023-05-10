Almanya ve Belçika'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Almanya Ve Beliçika'da kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Almanya ve Belçika'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

27 Nisan-9 Mayıs'ta Berlin, Hannover ve Hamburg seçim bölgelerinde kullanılan oylar, kara yoluyla Berlin-Brandenburg Havalimanına getirildi.

Oyların bulunduğu torbalar söz konusu bölgelerdeki saklama ve ulaştırma komisyonu üyeleri tarafından Türkiye’den gelen oy torbaları nakil komisyonuna teslim edildikten sonra kargo konteynerlere konuldu.

Konteynerler daha sonra Türk Hava Yolları (THY) uçağının kargo bölümüne yüklendi.

Bu sırada, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Hannover Başkonsolosu Özge Kaya ve Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara da hazır bulundu.

Uçağa Berlin’den 43, Hannover’den 35 ve Hamburg’dan 31 olmak üzere 109 torba yerleştirildi.

Uçak, Berlin’in ardından, Danimarka’nın başkenti Kopenhag, İsveç’in başkenti Stockholm ve İngiltere’nin başkenti Londra’ya uğrayacak ve bu ülkelerde kullanılan oy pusulalarını da alarak Ankara’ya gidecek.

Almanya’nın diğer bölgelerinde kullanılan oylar ise bugün Köln ve Münih’ten uçakla Türkiye’ye gönderilecek.

BELÇİKA

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Belçika'da kullanılan oyların bulunduğu pusulalar Türkiye'ye uçakla ulaştırılmak üzere Almanya'nın Köln kentine gönderildi.

Belçika'da ikamet eden seçmenlerin Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kullandıkları oyların bulunduğu pusulalar, Brüksel Başkonsolosluğunda muhafaza edildikleri güvenli odada mühürlü çuvallara yerleştirildi.

Toplam 36 çuval, Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonuna başkanlık eden Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve Komisyon üyeleri siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde minibüse yüklendi.

Başkonsolos Deniz yaptığı açıklamada, çuvalların kara yoluyla Almanya'nın Köln kentindeki toplama merkezine nakledildiğini, bu akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye doğru yola çıkarılacaklarını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 153 bin 443 kayıtlı seçmen bulunan Belçika'da 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 gün sürdü.

(Kaynak: AA)

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