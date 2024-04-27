Burdur’da kamyonet kanala uçtu. 2 yaralı

Kaynak: DHA
Burdur’da kamyonet kanala uçtu. 2 yaralı
Burdur’da kontrolden çıkan kamyonet su kanalına uçtu. Yaşanan kazada kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Saat 07.30'da meydana gelen olayda, Antalya'dan Afyon yönüne seyir halinde ilerleyen Hüseyin Y.’nin kullandığı 07 ATM 510 plakalı kamyonet Burdur çıkışında bulunan Kışla uygulama noktası karşısında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bordür taşlarına çarpıp su kanalına uçtu.

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2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Doğukan B. (25) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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