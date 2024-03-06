Almanya vize başvurusunda yeni dönem. Randevu sistemi değişiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya vize başvurusunda yeni dönem. Randevu sistemi değişiyor
Almanya’nın Ankara Büyükeliçiliği resmi X hesabından yaptığı açıklamaya göre Almanya için vize başvurusu randevu sistemi değiştiriliyor. Artık kayıt oluşturulduktan sonra randevular koronolojik sıra ile verilecek.

Almanya, Türkiye'den yapılan vize başvurularında sistem değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki dış temsilciliklerde, 5 Mart itibarıyla vize için randevu alma sisteminin değiştirildiği ve artık başvuru randevuları için bekleme listesi uygulaması yoluna gidildiğini duyurdu.

Yeni sistemle beraber randevular, kayıt oluşturulduktan sonra kronolojik tarihe göre sıra ile verilecek. Büyükelçilik, paylaşımında yeni uygulama ile, "çok uzun süren boş randevu arama ihtiyacının ortadan kalkmış olacağını" belirtti.

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İKİ AŞAMALI BAŞVURU SİSTEMİ

Vize sistemindeki değişiklikle , vize başvurusunda bulunmak için ilk olarak Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinin internet sitesinden başvuru gerekecek. Kayıt yapıldıktan sonra temsilcilikler, vize talebinde bulunan vatandaşa, kronolojik sırayla randevu verecek.

Randevunun ardından yaşanan süreçte ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Başvurular, bugüne kadar olduğu gibi, Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA üzerinden devam edecek. Randevu bekleme listesine kayıtlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. iDATA tarafından gönderilecek e-postadaki randevu tarihinin onaylanması durumunda ise, 48 saat içinde hizmet ücretinin ödenmesi gerekecek.

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