Brent petrolün varil fiyatı 82,32 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 83,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,04 dolardan kapadı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 82,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,39 dolardan alıcı buldu. Ural petrolü ise 74,84 dolardan işlem gördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ile OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması artan arz endişelerinden dolayı fiyat artışlarına nede oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü talep azılmasına neden olurken, fiyatların yükselişine de baskı yapıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artış işareti verilirse, fiyatlarda düşüş eğilimi yaşanması bekleniyor.yor.

Yatırımcıların odağında ayrıca bugün dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin’in ekonomi yönetiminin açıklayacağı ekonomiyi destekleyici yeni teşvik paketleri bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,22 ile 82,33 dolar aralığının direnç, 81,93 ile 81,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.