Almanya'da 3 sene önce alınan ürünlerde enflasyon farkı sadece 4 euro. Türkiye'de nasıl kandırıldığımız bir kez daha ortaya çıktı

Reyhan Altay Aşan
Almanya'da 3 sene önce alınan ürünlerde enflasyon farkı sadece 4 euro. Türkiye'de nasıl kandırıldığımız bir kez daha ortaya çıktı
Sosyal medyada paylaşılan videoda Almanya'da 3 sene önce alınan ürünlerde enflasyon farkı sadece 4 euro olması akıllara, “Türkiye'de nasıl kandırıldığımız bir kez daha ortaya çıktı” sözlerini getirdi.

Gün olmuyor ki Türkiye’deki enflasyon farkını ortaya çıkaran bir detay gündeme gelmesin. Son paylaşılan video gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Almanya’da 3 senede aynı ürünlere 4 euro zammın olduğunun görülmesi dikkat çekti.

Bu video kısa zamanda beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Videoya yapılan şu yorum Türkiye’deki farkı göstermesi bakımından dikkat çekti:

“Yüzde 28 civarı zam gelmiş. biz o zammı sakız niyetine çiğniyoruz... 2021 yılında 9.60 € olan saatlik ücret de 12.41 € olmuş. yüzde 29 civarında da ona zam gelmiş. dolasıyla insanlar aynı sürede çalışıp aynı şeyleri alabiliyor. biz ise artık 2 katı fazla çalışarak aynı şeyleri alıyoruz. enflasyon iş gücümüze vurmuş. Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur lafı doğrudur.”

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ENFLASYON FARKI NEDİR?

Enflasyon farkı, enflasyon oranlarının zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren bir kavramdır.

Bir dönemin enflasyon oranını, önceki bir dönemin veya belirlenmiş bir referans dönemin enflasyon oranından çıkararak hesaplanır.

Bu sayede, enflasyonun yıl içinde, üç ayda veya daha kısa sürelerde nasıl arttığını veya azaldığını anlayabiliriz.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon farkı, fiyatların zamanla nasıl değiştiğini ölçen bir göstergedir. Bir dönemin enflasyon oranını, başka bir dönemin enflasyon oranıyla karşılaştırarak bulunur. Bu, ekonomik faaliyetlerde ve politikalarda nasıl karar verileceğini belirlemek için gereklidir.

Enflasyon farkı, ekonomik durumun analiz edilmesi ve geleceğe yönelik beklentilerin oluşturulması için ekonomistler, analistler ve politika yapıcılar tarafından kullanılır.

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