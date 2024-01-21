Almanya'da cami inşaatını kundaklama

Kaynak: AA
Almanya'da cami inşaatını kundaklama
Almanya'nın Essen kentinde, cami inşaatını kundaklama girişiminde bulunan iki şüphelinin gözaltına alındığı paylaşıldı.

Essen polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Karnap ilçesindeki Boşnaklara ait cami inşaatında 19 Ocak Cuma akşamı yangın çıktığı söylendi.

Başlatılan inceleme sonucunda, cami inşaatındaki yangının kundaklama sonucu çıktığının belirlendiği, 18 ve 19 yaşlarında 2 şüphelinin gözaltına alındığı söylendi.

Polis, olay yerinde iki çakmak ve gamalı haç bulduğu bilgisi paylaştı.

Şüphelilerin, yasaklı aşırı sağcı gruplarla ilgisi olabileceği ifade edildi.

Yangın nedeniyle cami inşaatında hasar oluştu.

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