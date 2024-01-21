Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin 2023 yılında otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, 2022'ye kıyasla yüzde 57,16 artış göstererek 1 milyar 467 milyon 176 bin dolardan 2 milyar 305 milyon 845 bin dolara çıktı.

Sektörün temsilcileri 2019 yılında gerçekleştirilen 2 milyar 31 milyon dolarlık rekor ihracatın üzerinde dış satım yaparak tüm yılların en yüksek ihracat rakamını gördü.

Otobüs, minibüs ve midibüs araç üreticileri, en fazla dış satımı Fransa, Almanya ve İtalya'ya yaptı.

İlk sıradaki Fransa'ya ihracat 2022 yılına göre yüzde 32,43 yükselişle 308 milyon 798 bin dolardan 408 milyon 960 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya dış satım yüzde 96,34 artışla 160 milyon 928 bin dolardan 315 milyon 972 bin dolara yükseldi.

2022 yılında 144 milyon 859 bin dolar dış satım yapılan İtalya'ya 2023'teki ihracat ise yüzde 108 artışla 301 milyon 450 bin dolar olarak kaydedildi.

Sektör temsilcileri 2023 yılındaki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatının yüzde 44,51'ini Fransa, Almanya ve İtalya'ya gerçekleştirdi.

İSPANYA VE ROMANYA'YA YAPILAN DIŞ SATIMDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Sektör temsilcilerinin 2023 yılında ihracatını ciddi oranda artırdığı ülkelerden İspanya'ya dış satım yüzde 291,20 artış oldu. Bu ülkeye ihracat 49 milyon 609 bin dolardan 194 milyon 75 bin dolara çıktı.

Romanya'ya 2022 yılında 48 milyon 522 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç eden sektör temsilcileri dış satımı yüzde 125,55 yükselterek 109 milyon 446 bin dolar seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık'a yapılan ihracatın ise yüzde 94,97'lik yükselişle 53 milyon 939 bin dolardan 105 milyon 166 bin dolara yükseldiği görüldü.

Otobüs, minibüs ve midibüs üreticileri ayrıca 2022 yılında ürün gönderilmeyen İzlanda'ya geçen yıl 510 bin dolar, Tacikistan'a 480 bin dolar olurken, Güney Kore'ye 219 bin dolar, Beyaz Rusya'ya 217 bin dolar ve Japonya'ya 188 bin dolarlık araç ihraç edildi.