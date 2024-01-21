Karşılıksız çek patladı. Rekor artış

Kaynak: Cumhuriyet
Karşılıksız çek patladı. Rekor artış
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin çek kullanımıyla ilgili 2023 yılı sonuçlarını paylaştı.

Geçtiğimiz yıl, 2022 yılına kıyasla karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı yüzde 18.7 artış yaşayarak 146 bin 770 adet, bunların tutarı ise yüzde 176.4 artışla 57 milyar liranın üzerine çıktı.

2023’te 2022 yılına kıyasla bankalara ibra edilen çek sayısı yüzde 0.4 artışla 16 milyon 954 bin 515 adet, bunların tutarı yüzde 72.8 artışla 4 trilyon 567 milyar lira gerçekleşti.

Çek kullanan tekil kişi sayısı da yüzde 8.6 artarak 558 bin 651’e yükseldi.

Bu durumda karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı yüzde 18.7 artışla 146 bin 770 adet olurken, bunların tutarı yüzde 176.4 artışla 57 milyar lira ve tekil kişi sayısı ise yüzde 18.4 artışla 16 bin 78’e çıktı.

LİDERLİK İSTANBUL’DA

Sadece Aralık 2023 yılında ise Aralık 2022 yılına oranla ibraz edilen çek sayısı yüzde 17.3 azalışla 971 bin 340 adede inerken bunların tutarı yüzde 55 artışla 425 milyar lira gerçekleşti.

Yine karşılıksız çek sayısı yüzde 23.8 artışla 10 bin 881 adet, tutar yüzde 185.3 artışla 6.4 milyar lira oldu.

Diğer yandan karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çeklerin sayısı yıllık bazda yüzde 0.5 artışla 30 bin 27 adet, Aralık 2023 yılında ise yüzde 43.9 azalışla 1053 adette gerçekleşti.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklere il bazında göz atıldığında, İstanbul’un bu alanda da liderliği eline aldığı görülüyor. Ankara çek sayısındaki payı yüzde 26.6, tutardaki payı yüzde 27.9. ikinci sırada yer alıyor.

Bu ilin payı adette yüzde 8.3, tutarda yüzde 9.5. Üçüncü sırada ise adette yüzde 6.6 ile İzmir, tutarda yüzde 7.4 ile Bursa olarak devam ediyor.

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