Almanya'da çifte vatandaşlık yasası geçti mi? Almanya'da çifte vatandaşlık şartları neler?

Almanya'da uzun yıllardır beklenen çifte vatandaşlık hakkını kolaylaştıran tasarı, Federal Meclis'ten geçerek resmi olarak yasalaştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından oluşturulan koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" başlıklı tasarı, 382 kabul oyu alarak onaylandı. Tasarıya karşı 234 "hayır" oyu çıkarken, 23 milletvekili de çekimser kaldı.

Federal Meclis'te konuşan Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, aşırı sağa karşı kararlı bir duruş sergilenmesini vurgulayarak, "Güçlü bir anayasamız, güçlü kurumlarımız ve güçlü bir sivil toplumumuz var ancak sonsuzluğun garantisi yok. Her şey kararlılıkla savunulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise yaptığı açıklamada, yasanın kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Reformumuz, modern bir Almanya'ya bağlılığımızın bir göstergesidir. Çeşitlilik arz eden toplumumuzun hakkını veren modern bir göç yasası oluşturduk.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ALMANYA'DA ÇİFTE VATANDAŞLIK ŞARTLARI NELER?

Yasa, nisan ayında yürürlüğe girecek. "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası" olarak bilinen bu kamuya "çifte vatandaşlık yasası", Alman vatandaşlığına geçiş için gereken yasal ikamet süresini 8 yıldan 5 yıla indirdi. Ayrıca, göçmenlerin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlamaları durumunda bu süreyi 3 yıla düşürdü.

Çifte vatandaşlık imkanı tanıdığı için daha önce uygulanan "opsiyon modeli" de kaldırıldı. Almanya'da doğan çocuklar, en az bir ebeveyninin 5 yıl süresince ülkede yasal olarak ikamet etmesi şartını sağlamaları halinde Alman vatandaşlığına geçebilecek. Alman vatandaşlığına geçiş için adayın ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlamaları gerekecek.

Ayrıca, 1960'larda Almanya'ya gelen Türk işçileri ve son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ile tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bu kapsamdan muaf tutulacak. Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da misafir işçi jenerasyonu için kaldırıldı.