Almanya’da esrar artık serbest. Alınan karar ülkeyi ikiye böldü

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach parlamentoda yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin esrarı sınırlı bir şekilde yasallaştırarak bu alandaki karaborsayı azaltmayı ve gençleri daha iyi korumayı hedeflediğini savundu.

Lauterbach, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ve 18 yaş altı çocukların esrar tüketme oranının 2011-2021 yılları arasında yüzde 50 arttığını, 18-25 yaş arası gençler arasında ise bu oranın yüzde 100 arttığını belirtti.

Esrar tüketimi nedeniyle her yıl 180 bin suç işlendiğine dikkat çeken Lauterbach, "Böyle devam edemeyiz. Başımızı kuma gömebiliriz ama bununla hiçbir sorunu çözemeyiz." dedi.

Lauterbach, bu yasa tasarısının sorunların çözümü için iyi bir temel sağladığını belirterek, kişisel tüketimin yasal hale getirileceğini, esrar tüketiminin beyin gelişimi için tehlikeli olduğu konusunda bilgi verileceğini, çocuklara ve gençlere esrar satan çetelere daha da arttırılarak ceza verileceğini duyurdu.

"Karaborsa bu kötülüğün özüdür." diyen Lauterbach, karaborsaya karşı verilen her mücadelenin gençlerin korunmasına yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

MUHALEFET YASA TASARISINI TOPA TUTTU

Ana muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nden milletvekili Simone Borchart, hükümetin tasarısını eleştirerek, bu yasanın geçmesi halinde sağlık sistemi üzerindeki yükün artacağını belirtti.

Tüm uzmanların bu tasarıya karşı uyarıda bulunduğunu belirten Borchart, esrar tüketiminin gençlerin beyin gelişimini etkilediğine ve psikolojik sorunlara yol açtığına dikkat çekti.

Borchart, eyaletlerin tüm içişleri bakanlarının bu tasarıya karşı olduğunu vurgulayarak, "Trafik lambası koalisyonu yine de istediğini yapıyor." ifadesini kullandı.

Esrarın evde yetiştirilmesine izin verilerek kontrollü esrar tüketiminin sağlanamayacağını belirten Borchart, “Evde yetiştirilmesini nasıl kontrol edeceksiniz. Bu mümkün değil. Bu, kontrolün kaybolmasıdır." şeklinde konuştu.

YASA TASARISININ İÇERİĞİ NE?

1 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen yasaya göre, esrar uyuşturucu listesinden çıkarılacak ve belirli koşullar altında sınırlı özel tüketime sunulacak.

Böylece 18 yaşını dolduran yetişkinlerin evde 25 grama kadar esrar, 50 grama kadar esrar bulundurmalarına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmelerine izin verilecek. Hırsızlığa karşı ve çocukları korumak amacıyla esrar ve bitkiler kilitlenebilir dolaplarda veya odalarda saklanacak.

Yasaya göre, "kenevir yetiştirme kulüpleri" adı verilen en fazla 500 üyeli dernekler, Almanya'da oturma izni bulunan dernek üyelerine esrar yetiştirebilecek ve kişisel tüketim amaçlı esrar tedarik edebilecek. Bu dernekler ticari olmayan bir şekilde örgütlenecektir. Bir dernek, bir üyesine ayda en fazla 50 gram esrar verebilir. Bir kişi yalnızca bir derneğe üye olabilir. Dernekten esrar satın almak isteyenler, üyelik kartı ve üzerinde fotoğraf bulunan kimlik kartıyla bunu yapabilecek. Dernekler esrar satamayacak ve kendilerini üyelik aidatlarıyla finanse edecekler.

Devlet okulları, kreşler, gençlik evleri, çocuk oyun alanları ve spor tesislerinin 100 metre yakınında esrar kullanımına izin verilmeyecek. Araç trafiğine kapatılan yaya alanlarında saat 20.00'ye kadar esrar tüketilmeyecek.

Özellikle çocukların ve gençlerin korunması amacıyla esrar tüketimi ve yetiştirilmesine ilişkin reklamlar yasaklanacak. Ayrıca esrarın etki ve risklerine ilişkin bilgilendirme kampanyası başlatılacak ve yasanın etkileri 4 yıl sonra uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde de görüşülecek tasarının 1 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Esrar ekimine ilişkin düzenlemeler ise 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.