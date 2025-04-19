Almanya’da füzeli diplomasi krizi: Merz köşeye sıkıştı

Almanya’da uzun süredir tartışılan Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya gönderilip gönderilmeyeceği sorusu, Berlin siyasetini bir kez daha ısıttı. Tartışmalar, bu kez doğrudan CDU Genel Başkanı ve muhtemel başbakan Friedrich Merz’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Merz, bu yüksek menzilli füzelerin Ukrayna’ya verilmesini, Rusya’nın ikmal hatlarını kesmek ve Ukrayna’nın savunmasını güçlendirmek amacıyla savunuyor.

Merz’in bu çıkışı, sadece muhalefetten değil, aynı zamanda gelecekte kurulması muhtemel koalisyon ortaklarından da ciddi baskılarla karşılanmasına neden oldu. Özellikle Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) tabanı, Taurus teslimatına karşı mesafeli dururken, Avrupa Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Merz’in söylemlerini sertçe eleştirdi.

"KONUŞMAK YETMEZ, HAREKETE GEÇİN"

FDP’li Strack-Zimmermann, “Putin barış istemiyor. Aksine, Trump ile görüşmeler başladıktan sonra Rus saldırıları daha da arttı” diyerek Merz’i hızlı harekete geçmeye çağırdı. Ona göre, sadece askeri baskı Rusya’yı müzakere masasına oturtabilir. Taurus füzeleri, Ukrayna’nın topraklarına uzaktan müdahale eden Rus üslerine karşı etkin bir caydırıcılık sağlayabilir.

Strack-Zimmermann, Merz’in kamuoyu önünde söylediklerini gerçek adımlarla desteklemesi gerektiğini vurgulayarak, Almanya'nın pasif kalmasının Ukrayna’yı yalnız bırakmak anlamına geleceğini ifade etti. Uzun süredir Taurus sevkiyatını destekleyen Merz’in şimdi sözlerini eyleme dökme zamanı geldi.

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MOSKOVA'DAN SERT UYARI: "DOĞRUDAN KATILIM SAYARIZ"

Merz’in son açıklamaları sadece Almanya içinde değil, Rusya’dan da tepki aldı. Moskova Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Taurus füzeleriyle Rus hedeflerine yapılacak her saldırının Almanya’nın savaşa doğrudan müdahil olması anlamına geleceğini açıkladı. Bu tür bir katılımın “tüm sonuçlarını taşıyacağını” söyleyen Zaharova, Alman kamuoyuna açıkça gözdağı verdi.

SPD kanadında ise tereddütler devam ediyor. Merz’in başbakanlığına yeşil ışık yakacak SPD üyeleri, Taurus konusunda ciddi endişeler taşıyor. Koalisyon görüşmeleri sürerken, bu mesele yeni hükümetin kurulmasında belirleyici olabilir.

PİSTORİUS DENGEDE DURMAYA ÇALIŞIYOR

Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu çetrefilli konuda daha temkinli bir tutum sergiliyor. SPD’li bakan, “Taurus’un sevkiyatı için iyi argümanlar var. Ama karşısında da güçlü gerekçeler bulunuyor” diyerek meseleyi daha geniş bir perspektifle değerlendirmek gerektiğini belirtti. Pistorius’un Merz kabinesinde de yer alması bekleniyor.

ABD VE AVRUPA’DAN BARIŞ BASKISI ARTIYOR

Taurus tartışmasının gölgesinde, ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna ile Rusya arasında yeni bir ateşkes süreci için bastırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paris’te yaptığı açıklamada, yakın zamanda ilerleme sağlanmazsa barış girişimlerinin sonlandırılabileceğini ifade etti. Rubio, Başkan Trump’ın hâlâ anlaşma arzusunda olduğunu ama önceliklerinin değiştiğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise daha iyimser bir tablo çizdi. Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşen Vance, “Umarız bu acımasız savaşı sona erdirebiliriz” dedi. Ukrayna ile ABD arasında yapılacak mineral kaynakları anlaşmasının bir sonraki görüşmesi 24 Nisan’da gerçekleşecek.

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BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRSE DE SALDIRILAR DURMUYOR

Rusya’nın resmi kaynaklarına göre, barış görüşmelerinde bazı ilerlemeler sağlansa da, Ukrayna’ya yönelik saldırılar tüm şiddetiyle sürüyor. Bu durum, Taurus sevkiyatının Ukrayna açısından hayati bir savunma aracı olduğunu savunan kesimlerin tezlerini güçlendiriyor.

Almanya’da siyasi dengeler yeniden kurulurken, Merz’in atacağı adımlar hem iç politikayı hem de uluslararası arenayı derinden etkileyecek. Taurus kararının gecikmesi, yalnızca bir silah sevkiyatı tartışması değil, aynı zamanda Avrupa’nın savaşla yüzleşme biçimini de belirleyecek.