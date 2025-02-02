Almanya'da gerilim artıyor: Berlin'de on binler sokağa indi

Almanya’da aşırı sağa karşı direniş büyüyor. Pazar günü Berlin’de yaklaşık 160 bin kişi, CDU ve aşırı sağcı AfD’nin Almanya Federal Meclisi’ndeki ortak oylamasını protesto etmek için yürüdü. Göstericiler, “Biz duvarız” ve “Demokrasi tehlikede” sloganları atarken, etkinliği düzenleyenler katılımın 250 bin civarında olduğunu belirtti. Saarbrücken’de 15 bin, Kiel’de 14 bin kişi sokaklara dökülerek demokratik değerleri savundu. Regensburg, Ulm, Potsdam ve Köln’de de benzer gösteriler yapıldı.

CDU VE AfD ORTAKLIĞINA TEPKİ

Protestoların nedeni, CDU ve CSU’nun, göç politikalarının sertleştirilmesine yönelik bir önergeyi AfD’nin desteğiyle Meclis’ten geçirmesi oldu. Bu gelişme, AfD’nin ilk kez parlamentoda bir çoğunluk sağladığı oylama olarak tarihe geçti. Ancak, kabul edilen önerge bağlayıcı nitelikte değil. Cuma günü, CDU tarafından sunulan göç yasasında sınırlamalar getiren bir yasa tasarısı reddedilmişti.

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BERLİN’DE TARİHİ YÜRÜYÜŞ

Göstericiler, önce Reichstag binası önünde toplandı, ardından Brandenburg Kapısı ve Zafer Sütunu’ndan CDU merkezine kadar yürüdü. Protestonun sloganı, "Dürüstlerin Ayaklanması – Biz Duvarız!" oldu. Kampanya ağı Campact’in çağrısıyla düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kişi telefon ışıkları yakarak CDU’nun aşırı sağ ile ortak hareket etmesine tepki gösterdi. Katılımcılar, “Saat 1933’e beş var” ve “CDU, bize C’yi geri ver!” yazılı pankartlar taşıdı. CDU lideri Friedrich Merz, protestocular tarafından yuhalanırken, “Merz, utanmalısın!” sloganları yükseldi.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Eski CDU üyesi ve gazeteci Michel Friedman da kalabalığa hitap etti. Friedman, CDU’nun demokratik bir parti olduğunu ancak yaptığı hatanın affedilemez olduğunu söyledi. Evangelist Kilisesi'nin eski başkanı Heinrich Bedford-Strohm ise, CDU ve AfD’nin ortak oylamasını Nazi kurbanlarını anma gününün hemen ardından gerçekleştirmesine tepki göstererek, “İnsan onurunu hiçe sayanlarla ortak hareket edilemez” dedi.

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KÖLN’DE RENKLİ PROTESTO

Köln’de su sporları topluluğu, “Kahverengi yerine renkli” sloganıyla 350 teknelik bir gösteri düzenledi. Katılımcılar, teknelerle Ren Nehri’nde sıra halinde ilerleyerek "Irkçılığa Hayır" ve "Demokrasi ve Çeşitlilik İçin" yazılı pankartlar taşıdı. Organizasyonu düzenleyen Neptün Köln Su Sporları Dostları Grubu, gösterinin bir ilk olduğunu belirtti. Etkinliğe binin üzerinde kişinin katıldığı açıklandı.

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TÜM ALMANYA’DA PROTESTOLAR

Cumartesi günü de Almanya’nın birçok şehrinde benzer protestolar gerçekleşti. Hamburg’da 65 bin, Essen’de 14 bin kişi demokrasiye sahip çıkma çağrısıyla yürüdü. Leipzig, Stuttgart, Braunschweig, Würzburg, Augsburg ve Bremen gibi şehirlerde de on binlerce insan sokaklara çıktı. Gösterilerin ortak mesajı açıktı: "Demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz!"