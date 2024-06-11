Almanya'da milli takım depremi

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya'da milli takım depremi

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'nın Hannover kentinde halka açık yapacağı antrenmanın biletleri tükendi. Gurbetçi taraftarlar, yapılacak olan antrenmana büyük ilgi gösterdi ve desteğini hissettirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takımın, yarın Hannover kentinde halka açık gerçekleştireceği antrenmanın biletlerinin tükendiği belirtilerek, "12 Haziran Çarşamba günü, yerel saatle 11.30'da başlayacak olan ve biletleri Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenmanda, A Milli Takımımızın yanında olup destek verecek taraftarlarımıza göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ederiz." denildi.

BİLETLER KISA SÜRE İÇİNDE TÜKENDİ
Almanya'daki gurbetçi taraftarlar, Türkiye'nin yapacağı açık antrenmana büyük ilgi gösterdi ve biletleri kısa süre içinde tüketti.

Sadece Almanya'dan değil, komşu ülkelerden de gurbetçi taraftarların milli takıma destek vermesi bekleniyor.

Yapılacak olan antrenman adeta tıklım tıklım olacak.

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