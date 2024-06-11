Türkiye maçında sakatlanan Lewandowski'nin son durumu belli oldu

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Türkiye maçında sakatlanan Lewandowski'nin son durumu belli oldu

Polonya-Türkiye maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Robert Lewandowski'nin durumu netlik kazandı.

Hazırlık maçı kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Polonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski atarken, Türkiye'nin tek golü 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Türkiye karşısında maçın 33. dakikasında sakatlanan Robert Lewandowski, kenara geldi ve maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Yıldız futbolcunun yerine Urbanski oyuna dahil oldu.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Lewandowski'nin son durumu belli oldu.

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İLK MAÇI KAÇIRACAK
Robert Lewandowski, sakatlığından dolayı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ilk maçını kaçıracak.

Turnuvada D Grubu'nda yer alan Polonya, Hollanda, Avusturya ve Fransa ile mücadele edecek.

Polonya gruptaki ilk maçını 16 Haziran'da Hollanda, ikinci maçını 21 Haziran'da Avusturya, üçüncü ve son maçını Fransa ile yapacak.

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