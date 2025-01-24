Almanya'da mülteci krizi: CDU ve AfD arasında gerilim artıyor

Hatice Özen
Almanya'da mülteci krizi: CDU ve AfD arasında gerilim artıyor

Almanya'da vuku bulan elim Aschaffenburg saldırının ardından göç politikalarına yönelik tartışmalar hararet kazandı. CDU ve AfD arasında iş birliği teklifleri siyasi gerilimi tırmandırıyor.

Bavyera'nın Aschaffenburg kentinde bir parkta meydana gelen trajik bıçaklı saldırının ardından Almanya’da göç politikaları bir kez daha gündemin ana konusu oldu. AfD Eş Başkanı Alice Weidel, CDU lideri Friedrich Merz'e göç politikasında iş birliği teklif etti. Ancak CDU/CSU Meclis Grubu Parlamenter Müdürü Thorsten Frei, bu teklifi "zehirli" olarak nitelendirerek reddetti. Frei, “Birlik Partileri, yasa dışı göçü azaltmak ve göç politikalarını yeniden yapılandırmak için kararlıdır” ifadelerini kullandı.

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MERZ'İN BEŞ MADDELİK PLANI

CDU lideri Friedrich Merz, saldırıya tepki olarak hazırladığı beş maddelik planı açıkladı. Merz, Almanya sınırlarını yasa dışı göçe kapatma, kimlik belgesi olmayan kişileri sınır dışı etme ve geri dönüşleri hızlandırma gibi radikal adımlar öngörüyor. Hatta koruma talebi olan sığınmacıların bile sınır dışı edilebileceğini vurguladı.

Weidel ise Merz'in bu yaklaşımını destekler bir tavırla, mevcut meclis çoğunluklarının bu kararları şimdiden uygulamaya geçirebileceğini belirtti. AfD lideri, CDU'ya çağrıda bulunarak "Birlikte gerekli kararları hemen alalım" dedi.

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SİYASİ GERİLİM TIRMANIYOR

Merz, AfD ile herhangi bir iş birliğini kesin bir dille reddetti. Daha önce de “AfD ile benim liderliğimde bir iş birliği asla olmayacak” diyerek bu konuda tavizsiz bir tutum sergilemişti. Ancak AfD, bu duruşu sürekli gündeme taşıyarak CDU üzerindeki siyasi baskıyı artırıyor.

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ASCHAFFENBURG SALDIRISININ AYRINTILARI

Geçtiğimiz Çarşamba günü Aschaffenburg'da bir parkta yaşanan olayda, 28 yaşındaki psikolojik sorunları olduğu düşünülen Afgan bir göçmen, anaokulu çocuklarını hedef aldı. Saldırıda iki yaşındaki bir erkek çocuk ve 41 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Ayrıca birçok kişi yaralandı. Bu olay, Almanya’da göç politikalarının daha sıkı hale getirilmesi taleplerini güçlendirdi.

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