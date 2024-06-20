Almanya’da nüfus göçe rağmen yüzde 1 artacak İstanbul’un ise yüzde 17’si sığınmacı

Almanya Yapı, Şehir ve Mekanlar Gelişim Araştırma Enstitüsü (BBSR) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin nüfusunun 2045'e kadar yaklaşık 800 bin kişi artması öngörülüyor. Bu artışla birlikte nüfusun %0,9 oranında artarak 85,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Enstitü, nüfus artışının temel sebebinin ülkeye dışarıdan gelecek göç olduğunu vurguladı. Nüfus artışının bölgesel olarak farklılık göstereceği belirtilirken, ekonomik açıdan güçlü şehirlerin, bu şehirlerin çevresinin ve özellikle Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerindeki birçok kırsal bölgenin nüfuslarını artırmaya devam edeceği öngörülüyor. Metropollerden uzak ve yapısal olarak zayıf bölgelerdeki nüfusun ise azalmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, 2045'e kadar emeklilerin sayısının artacağı ve emeklilik yaşının üzerindeki nüfusun %13,6 oranında artacağı belirtildi. Çalışma çağı olarak kabul edilen 20-67 yaş grubundaki nüfusun ise %2 oranında azalacağı öngörüldü.

BBSR Müdürü Peter Jakubowski, doğum sayılarının ölüm sayılarını aşması durumunda ülkeye dışarıdan göç olmaması halinde Almanya'nın nüfusunun 2045'e kadar önemli ölçüde azalabileceğine dikkat çekti.

İSTANBUL NÜFUSUNUN YÜZDE 17’Sİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği'nin (ATİAD) Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Hükümetin sığınmacı meselesinde kötü bir sınav verdiğini belirten İmamoğlu, "Meseleyi bu seviyede tutarak, mültecilerin gelişini alkışlamış ve alkışlatmıştır. Bu olmaz, bakın İstanbul’da 2 buçuk milyona yakın mülteci var. 2 buçuk milyon ne demek biliyor musunuz? İstanbul’un 16 milyon nüfusu var. Resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18’i. Böyle bir artış olamaz, doğru değil. Mülteciye de İstanbulluyu da haksızlık” ifadelerini kullandı.