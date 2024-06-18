Almanya'da PKK alarmı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında 2023 raporunu açıkladı.

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2023 yılına ait raporunda, ülkedeki aşırı sağcılar ve terör örgütü PKK'nın üye sayılarında bir artış olduğu belirtildi.

Raporda, aşırı sağcı grupların, göçmenlik ve uluslararası çatışmalarla ilgili korkuları kullanarak destekçi sayılarını artırdıkları ifade edildi.

Thomas Haldenwang, Almanya'da 2022 yılında 38 bin 800 aşırı sağcı tespit edildiğini ve bu sayının geçen yıl %4,6 artarak 40 bin 600'e çıktığını söyledi.

Haldenwang, ayrıca şiddet eğilimli aşırı sağcıların sayısının da %3,6 artışla 14 bin 500'e ulaştığını belirtti.

Haldenwang, PKK'nın uzun süredir izlendiğini ve örgüt üyesi sayısında da bir artış olduğunu dile getirdi.

Haldenwang, geçen yıl 14 bin 500 olan PKK üye sayısının şu an itibarıyla 15 bine yükseldiğini açıkladı.

PKK'nın Almanya'yı daha ziyade bir dinlenme ve geri çekilme alanı olarak gördüğünü söyleyen Haldenwang, örgütün her yıl destekçilerinden milyonlarca euro topladığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Faeser, PKK'ya 1993'te faaliyet yasağı getirildiğini ve 2002'den beri terör örgütleri listesinde yer aldığını hatırlattı.

Raporda, PKK'nın Almanya'daki en büyük ve "en güçlü yabancı aşırılıkçı örgüt" olarak nitelendirildiği belirtildi.

2022'de PKK'nın işlediği suç sayısı 262 iken, 2023'te bu sayının %9,2 artarak 286'ya yükseldiği kaydedildi. Bu suçların 22'si şiddet içerikli, 99'u ise propaganda amaçlı olduğu bildirildi.

Almanya'da PKK'nın sözde bağış kampanyaları aracılığıyla topladığı paranın miktarının 16 ila 17 milyon euro arasında olduğu ve bu rakamın 2022'dekiyle aynı seviyede kaldığı bildirildi.

Toplanan bu paraların nakit olarak alındığı ve örgüt yönetimi ile Avrupa'daki propaganda faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi.

PKK'nın Avrupa'da genellikle şiddet içermeyen bir imaj çizmeye çalıştığı, ancak Türkiye'de terör saldırılarına devam ettiği vurgulandı.

2013 Haziran ayından bu yana Almanya'dan PKK'ya katılmak üzere 300'den fazla kişinin ayrıldığı, bunlardan 41'inin hayatını kaybettiği, 160'ının ise geri döndüğü belirtildi.

Raporda, şiddetin PKK ideolojisinin stratejik bir parçası olmaya devam ettiği kaydedildi.