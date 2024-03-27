PKK'lı hainlerden Türk Başkonsolosluğuna alçak saldırı

Ramazan Süzen
PKK'lı hainlerden Türk Başkonsolosluğuna alçak saldırı
Almanya'nın Hannover kentinde PKK'lılar Türk Konsolosluğu'na taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK yandaşları, Almanya'nın Hannover kentinde Türk Başkonsolosluğu'na taşlı saldırı düzenlendi.

PKK’lı hainler ellerine geçen ne varsa başkonsolosluk binasına fırlattı.

Daha sonra saldırganlar olay yerinden kaçtı. O anlar sosyal medyada yayıldı ve tepki topladı.

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BELÇİKA’DA DA YAŞANDI

Öte yandan geçtiğimiz gün Belçika’da PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve Ülkü ocağı binasını hedef alarak saldırmıştı. Ayrıca terör örgütü simgelerinin açarak sloganlar atmışlardı.

Dolayısıyla Belçika’da yaşanan gerilim Almanya'ya da sıçradı.

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