Terörist Öcalan’ın posteri Almanya’da yasaklandı. Türkiye’de ise serbest. Arınç ‘suç olmaktan çıkardık’ demişti

Kaynak: Haber Merkezi
Terörist Öcalan’ın posteri Almanya’da yasaklandı. Türkiye’de ise serbest. Arınç ‘suç olmaktan çıkardık’ demişti
Almanya’da Yüksek Mahkeme, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterinin gösterilerde açılmasını yasakladı. Türkiye’de ise Bülent Arınç, "Sayın Öcalan denilmesini ve Öcalan posteri açılmasını suç olmaktan çıkardık" demişti.

Almanya’da Kuzey Ren Vestfelya Yüksek İdare Mahkemesi, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın posterinin gösterilerde açılmasını yasakladı.

YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkemenin, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi’nin 2017’de aldığı yasak kararına yapılan itirazı PKK’nın Avrupa Birliği ve Almanya’da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddettiği bildirildi.

Bu kararla birlikte Yüksek Mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi’nin aldığı kararı onaylamış oldu. Böylece, Almanya’da gösterilerde ve toplu yürüyüşlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin açılmasının önüne geçilmiş oldu.

Yüksek Mahkeme alınan bu kararın nihai karar olmadığını, karşı tarafın gerek duyması halinde Federal İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunulabileceğini açıkladı.

Öcalan posterinin yanı sıra terör örgütüne ait rozet ve flamaların da yasak kapsamında olduğu belirtildi.

ALMANYA'DA YASAK TÜRKİYE'DE SERBEST

Öte yandan Almanya’da teröristbaşı ve PKK hakkında bu gelişmeler yaşanırken akıllara Bülent Arınç’ın geçmişte söylediği Öcalan’la ilgili sözler geldi. Öcalan posteri açmayı AKP iktidarı döneminde suç olmaktan çıkardıklarını ifade eden Bülent Arınç, ‘‘Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK’nın bayrağını, Öcalan’ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Bunların hiçbiri artık suç değil. Geçmişte bu suçlamalarla cezaevinde yatanların hepsi çıktı” demişti.

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