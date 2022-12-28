Türk işletmeciye ırkçılık suçlaması

Almanya'nın Duisburg kentinde Türk işletmecinin sahibi olduğu oyun parkında, bir çocuk başka bir çocuğun ayağını ezdi diye Lübnanlılar birbirine girdi.

Oyun parkında, ortalık bir anda savaş alanına dönerken, Türk işletmeci olaya müdahale etti.

TÜRK İŞETMECİYE IRKÇILIK SUÇLAMASI

Karargah Haber adlı hesabın Twitter'da yaptığı paylaşıma göre, olaya müdahale eden Türk işletmeci yaşanan olay sonrası Almanya'da ırkçılıkla suçlanıyor.

Karargah Haber'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Almanya'nın Duisburg kentindeki oyun parkında bir çocuk tekerlekli bisikletle başka bir çocuğun ayağına çarptığı için Lübnanlı aileler birbirine girdi. Türk işletmeci, olaya müdahale ettiği için ırkçı olmakla suçlanıyor."