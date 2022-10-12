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Hadise Belçika'da maruz kaldığı ırkçılığı anlattı

Şarkıcı Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansta konuştu. Belçika doğumlu olan Hadise, yurt dışında yaşadığı dönemde ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirterek “Belçika’da ayrımcılık yaşadım. Sürekli bir şey değildi ama ‘Pis Türk’ lafını duymuşumdur” dedi. 

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:16
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Hadise: Belçika'da ırkçılık yaşadım

Hadise Belçika'da maruz kaldığı ırkçılığı anlattı
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Belçika doğumlu olan şarkıcı Hadise, yurt dışında yaşadığı dönemde ırkçı saldırılara maruz kaldığını itiraf etti. 

Habertürk’te yer alan habere göre; “Pis Türkler” yakıştırması ile zaman zaman karşı karşıya kaldığını anlatan Hadise, “Belçika’da ayrımcılık yaşadım. Sürekli bir şey değildi ama ‘Pis Türk’ bunu duymuşumdur. Böyle bir ırkçılık olayı yaşanıyordu. Okulda benimle beraber 5-6 Türk vardı. O yüzden de hep böyle daha da iyi olmak istiyorum durumu vardı. Kendimi hep buna zorladım. Hakikaten de bunu başardım. Çok başarılıydım. Okulu da çok seviyordum. En önde sırada oturup bir şeyler anlatmak, öğrendiğim şeyleri anlatmaya bayılırdım. O bence benim için bir güçtü” ifadelerini kullandı. 

"15 YAŞINDAYKEN İŞE GİRDİM  FIRINDA ÇALIŞTIM"

Unicef Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, küçük yaştan itibaren iş hayatında olduğunu belirterek şöyle konuştu: 

Çocuklarla olan ilgi alakamı beni takip edenler yakından bilir. Onlarla bir arada olmak, zorlandıkları alanlarda farklılık yaratabilmek benim için güzel bir güç. Bunu ismimin gücüyle yapabiliyorsam ne mutlu bana. Ben de çok küçük yaşta hem okulumu okudum hem 15 yaşındayken işe girdim, fırında çalıştım. O yüzden şu hayatta hayallerinin peşinden koşabilmek nedir çok iyi biliyorum. O yüzden de Unicef Türkiye ekibine çok teşekkür ediyorum. Beni bu role layık gördükleri için.

Hadise rol model olarak annesini örnek aldığını da söyledi.

5 aylık evliliğin ardandan geçen ay Mehmet Dinçerler’den olaylı bir şekilde boşanan Hadise, boşanma sonrası suskunluğunu sürdürdü. Konferans sonrası soru almayan şarkıcı, otelin mutfak bölümünden çıkış yaptı.

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